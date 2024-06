Juventus, il resoconto della stagione della Next Gen

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della stagione appena conclusa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Una stagione estremamente costruttiva per i due argentini Matias Soulé ed Enzo Barrenechea quella trascorsa in prestito al Frosinone nonostante la retrocessione in Serie B dell’ultima giornata. Per entrambi, a parlare, sono i numeri: l’esterno classe 2003 ha collezionato infatti 39 presenze stagionali (3262 minuti) fra campionato e Coppa Italia realizzando 11 gol e 3 passaggi decisivi per le reti dei compagni di squadra; 39 le apparizioni (2979 minuti) anche per il centrocampista nato nel 2001, diventato in poco tempo indispensabile per i ciociari, e anche un gol messo a segno a Napoli nella vittoria per 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mezza stagione in bianconero, nella quale è arrivato anche l’esordio in Serie A in Milan-Juventus dello scorso ottobre, e mezza alla Roma per Dean Huijsen che lo scorso gennaio si è trasferito in prestito ai giallorossi. 14 le presenze collezionate nella seconda parte di stagione fra Serie A (13) e Coppa Italia: per il difensore centrale classe 2005 sono arrivate anche le prime due reti nel massimo campionato italiano realizzate nelle sfide contro Cagliari e Frosinone. TANTA ESPERIENZA IN SERIE B PER I NOSTRI RAGAZZI! Tommaso Barbieri ha conquistato con anticipo la salvezza nella stagione in prestito al Pisa, andando anche vicino alla conquista della zona playoff: un’annata formativa per l’esterno classe 2002 con 31 presenze condite da 3 gol e 3 assist.

Daouda Peeters ed Emanuele Pecorino hanno concluso la loro annata tra le fila del Südtirol con il mantenimento della categoria: 19 presenze stagionali per il centrocampista classe 1999, 26 invece per l’attaccante nato nel 2001 con 4 gol e 1 assist. Stesso discorso per il difensore classe 2002 Alessandro Pio Riccio nella stagione disputata in Serie B con la maglia del Modena: per il centrale 24 presenze totali e una crescita costante. Da Bari a Cosenza l’annata di Gianluca Frabotta (1999) che, lo scorso gennaio, si è trasferito nel club calabrese totalizzando nella sua stagione nella serie cadetta un totale di 22 presenze (7 con il club pugliese) con 3 gol e un assist confezionati nella seconda parte di stagione.

Non sono riusciti a mantenere la categoria invece Alessandro Sersanti (2002) e Mattia Compagnon (2001) con le maglie, rispettivamente, di Lecco e Feralpisalò: per il centrocampista una stagione da 33 presenze, 31 invece per l’esterno d’attacco con 5 reti realizzare. Alla sua prima stagione italiana Facundo Gonzalez è arrivato fino al primo turno playoff con la Sampdoria cadendo sul campo del Palermo. Sono 30 le presenze collezionate in stagione dal difensore classe 2003 con la maglia blucerchiata alle quali ha aggiunto anche la gioia di segnare 2 reti. Infine Marco Olivieri che con il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A superando tutti i turni playoff: 23 le presenze stagionali dell’attaccante nato nel 1999 con una rete messa a segno”.