Juventus, il report sul Venezia: sfida cruciale per il quarto posto

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento in vista del match di domani mattina contro il Venezia.

Il Venezia ha perso tutte le ultime otto gare di campionato, nella sua storia non ha mai ottenuto più sconfitte consecutive in Serie A nel corso di una singola stagione; è rimasto a secco di gol nelle ultime tre trasferte di Serie A, non fa peggio dal 1967, quando arrivò a quota cinque. Il Venezia ha vinto tre trasferte finora in questo campionato e al massimo in una stagione di Serie A è arrivato a quota quattro successi esterni (1942/43). Curiosità: il Venezia è a quota 99 vittorie in Serie A e potrebbe diventare la 37ª squadra a raggiungere i 100 successi. La squadra veneta inizia in media le proprie sequenze a 38.7 metri dalla propria porta in questa Serie A, valore più basso nel torneo in corso; infatti, gli arancioneroverdi sono la seconda formazione che ha prodotto in media meno interruzioni alte delle sequenze avversarie in questo campionato (12.2, valore superiore solo della Lazio, con 11.8); ha ha segnato con nove marcatori diversi in questo campionato, solo il Cagliari ha fatto peggio (otto). In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol su rigore rispetto al Venezia (due) e nessuna ha concesso più reti dal dischetto rispetto agli arancioneroverdi (10). Solo l'Atalanta (cinque) ha segnato meno gol su calcio piazzato rispetto al Venezia (sette) in questo campionato.