Mercato Juve – Tutto confermato: Cherubini punta il crack della Serie A!

Problemi a sinistra

Mercato Juve - Cherubini fa sul serio per un grande obiettivo.

In una stagione fatta di alti e bassi uno dei più grandi problemi della Juve è stato senza ombra di dubbio il ruolo del terzino sinistro. In quella posizione si sono alternati tre giocatori, con risultati altalenanti. Partiamo da Alex Sandro. Il brasiliano ha dimostrato una volta per tutte di non essere più il giocatore di un tempo, troppo spesso poco attento e incapace di spingere come suo solito.

Non ha fatto meglio Pellegrini, che non è sembrato ancora pronto per una grande squadra come la Juve. Il giovane italiano ha ancora tempo per migliorare ma se la prossima stagione i bianconeri vorranno puntare subito a vincere lo scudetto non potranno affidarsi a lui. Il migliore dei tre, per assurdo, è De Sciglio, terzino sinistro ma di piede destro.

Come sempre il classe 1992 si è dimostrato un giocatore affidabile, ma la Juventus potrà puntare su di lui come titolare? Decisamente no. Per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di un giocatore che possa prendere in mano la fascia sinistra. Ecco le ultime novità <<<