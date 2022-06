Juventus, il report dei bianconeri in giro per il mondo: a segno Morata

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sui risultati dei vari juventini impegnati con le Nazionali.

Conclusa la stagione della Juventus, i vari calciatori della Vecchia Signora sono impegnati nelle partite con la Nazionale. Sono infatti tanti i giocatori di Madama che fino a metà giugno scenderanno in campo per le gare di Nations League, amichevoli e qualificazioni per i Mondiali. Sugli scudi Morata che ha segnato l'unica rete della Spagna con il Portogallo degli ex Cancelo e Ronaldo. Attesa, invece, per le Nazionale italiana, che domani sera contro la Germania, scenderà in campo per l'esordio nella Nations League, e molto probabilmente saranno presenti dal primo minuto Bonucci e Locatelli, punti fermi del nuovo ciclo azzurro.