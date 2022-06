Domani Italia-Germania: i bianconeri protagonisti nella storia

Domani sera, a Bologna, la prima sfida della nuova edizione della Nations League. Una classica del calcio con tanti juventini protagonisti.

redazionejuvenews

Domani sera l'Italia affronterà la Germania nella prima partita di Nations League. Una grande classica che ha visto tanti giocatori bianconeri protagonisti nella storia. Vediamo quali, nel focus del sito ufficiale della Juventus.

"BLACK & WHITE STORIES: ITALIA-GERMANIA IN BIANCONERO

Sabato 4 giugno a Bologna si gioca Italia-Germania, valevole per la Nations League. Una sfida che ha molto di bianconero. Prescindendo dai grandi appuntamenti dei Mondiali del 1982 e 2006, non sono poche le sfide giocate in Italia che hanno visto i nostri giocatori protagonisti. Come Giampiero Boniperti che nell'amichevole del 1955 andò in gol nella vittoria 2-1 sui tedeschi. E mentre nella Juve in quel periodo giocava col 9, in azzurro vestiva il 7, a dimostrazione della sua grande versatilità.

LA NAZIONALE DI POZZO

Italia-Germania a Bologna si è giocata già nel lontanissimo 1933. Un'amichevole vinta 3-1, nella quale nella squadra del Ct Vittorio Pozzo c'erano Mumo Orsi e altri juventini che avrebbero poi compiuto l'impresa storica l'anno dopo, conquistando il campionato del mondo organizzato in patria.

I GOL DI SERENA

Ci sono incroci tra Nazionale e Juventus in relazione a Italia-Germania. Nel 1986 Aldo Serenasegna un gol ai tedeschi in una sfida persa 2-1. L'attaccante bianconero arriva all'appuntamento azzurro forte di una rete siglata in campionato in Juventus-Verona, gara terminata 3-0.

DOPPIO BAGGIO

Il protagonista è sempre lui: Roberto Baggio, tanto in bianconero quanto in azzurro. Prima della sosta nazionale, il 10 bianconero regala una magia scartando due difensori e il portiere Michelangelo Rampulla in Cremonese-Juventus. Pochi giorni dopo, Italia-Germania si gioca al Delle Alpi ed è ancora lui, l'idolo di casa, a lasciare un segno trasformando il rigore che decreta la vittoria.

IL 2006 DI DEL PIERO

Il 2006 di Del Piero è anche e soprattutto la meravigliosa rete che realizza al Mondiale in semifinale contro la Germania. Le prove generali si fanno 4 mesi prima in amichevole a Firenze e Alex segna uno dei 4 gol con i quali la squadra di Lippi piega i tedeschi. Pochi giorni prima, il capitano bianconero va in gol in Juventus-Lecce con un calcio di rigore perfettamente eseguito.

L'ULTIMO INCROCIO

L'ultimo test amichevole tra Italia e Germania si è giocato il 15 novembre 2016 a Milano ed è terminato 0-0. La delegazione bianconera in azzurro in quella serata è composta da Buffon, Rugani e Bonucci. Quattro giorni dopo Leo è al centro della difesa bianconera in Juventus-Pescara allo Stadium, gara vinta 3-0".