Juventus, il report settimanale sull’attività di base

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati molti gli impegni che nella settimana del 16-22 settembre 2024 hanno visto coinvolte tutte le nostre squadre dell’Attività di Base, specialmente nel week-end del 21-22 settembre: dai consueti test match, principalmente da sotto età, ai diversi tornei regionali e alle formative trasferte in Liguria e in Calabria rispettivamente dell’Under 13 di Mister Rossi e dell’Under 12 di Mister Cavaglià, in occasione del torneo “Città di Carcare” e della decima edizione della “Catanzaro Top Cup”. In quest’ultima manifestazione sportiva i nostri bianconeri si sono potuti confrontare con diverse squadre professionistiche U12 e con tante squadre dilettantistiche U13, italiane ed estere”.

“Buona lettura! IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE AMICHEVOLI NAZIONALI E REGIONALI Una nuova settimana di test match si è appena conclusa per la nostra Attività di Base. Andiamo a vedere nel dettaglio quali squadre, diverse delle quali da sotto età, sono scese in campo in amichevole! Nella settimana del 16-22 settembre sono state 8 le nostre squadre impegnate in amichevoli. Nello specifico, in ordine di apparizione in gallery: l’Under 13 di Mister Niello, l’Under 13 di Mister Magri, l’Under 12 di Mister Angaroni, l’Under 12 di Mister La Pira, l’Under 11 di Mister Saporito, l’Under 10 di Mister Cara, l’Under 9 di Mister Giglio, l’Under 7 di Mister Boscolo. Beijing Ubest FC, Chisola, Renate, Pro Vercelli, Sisport e Volpiano le varie avversarie”.