Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Prosegue la settimana di allenamenti della Juventus in avvicinamento alla sfida di sabato 19 ottobre 2024 contro la Lazio, valida per l’ottava giornata di Serie A, la prima dopo la seconda sosta stagionale dedicata agli impegni delle rispettive Nazionali. Venendo al lavoro odierno al Training Center, sotto una pioggia battente, la squadra si è focalizzata in campo – dopo la consueta fase di riscaldamento – sul possesso palla e sul lavoro fisico. Domani – giovedì 17 ottobre – il gruppo, sempre più folto dopo il rientro degli ultimi giocatori impegnati in Nazionale, si troverà nuovamente al mattino alla Continassa, a due giorni dal match contro i biancocelesti”.

L’ultimo Juventus-Lazio

“L’Allianz Stadium fa da cornice a una prestazione convincente della Juventus, che supera la Lazio per 3-1, regalando ai tifosi bianconeri una vittoria entusiasmante. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa brillano in una partita di carattere, qualità e voglia di vincere. Il match si apre con grande intensità e al 10′ Vlahovic sblocca il risultato con un gol di precisione e potenza, trasformando il primo pallone utile in rete con un’incursione delle sue. La Juventus continua a dominare e, pochi minuti dopo, è Federico Chiesa a raddoppiare, con una gran botta improvvisa col mancino dal limite che polverizza Provedel. La Lazio fatica a trovare spazi contro una difesa compatta e organizzata: solo al 64′ Luis Alberto accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area, riaccendendo le speranze biancocelesti. È però ancora Vlahovic, implacabile, a chiudere definitivamente i conti poco dopo, al 67′, con un gol spettacolare dalla media distanza, dopo un perfetto controllo orientato, che suggella una prestazione perfetta”.