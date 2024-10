Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Alla Continassa si continua a lavorare, con vista Juve-Lazio. Il gruppo si è ritrovato in mattinata, come già ieri, per proseguire la preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A sabato sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro la squadra biancoceleste. Nel menu di giornata, dopo la fase di riscaldamento e quella dedicata al lavoro atletico e fisico, oggi ci si è concentrati in campo a situazioni di gioco in uno contro uno e due contro due. Domani si prosegue, sempre al mattino”.

I bianconeri impegnati in Nazionale

“Mantiene il primo posto nel proprio gruppo di Nations League l’Italia dopo la vittoria di ieri sera per 4-1 su Israele. In campo da titolari sia Nicolò Fagioli che Andrea Cambiaso nel match di Udine, in panchina invece Michele Di Gregorio. Primo posto nel girone anche per la Turchia di Kenan Yildiz in virtù del successo in Islanda per 4-2 di ieri sera, con il numero 10 bianconero, sostituito nei minuti di recupero finali, grandissimo protagonista della serata con l’aggiunta di un assist messo a referto. 77 minuti in campo per Jonas Rouhi nella sconfitta per 3-0 della Svezia Under 21 sul campo dell’Olanda nel match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria”.