Juve, il report dell’allenamento: esercitazioni nella fase di non possesso

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri, in vista della gara contro il Lecce, dodicesima giornata di Serie A.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la disfatta europea, culminata con la sconfitta con il Benfica di martedì scorso, è pronta a riprendere il cammino nel campionato. I bianconeri sfideranno il Lecce nella prossima giornata di Serie A, una partita complessa e piena di insidie, ma un incontro da vincere assolutamente, per evitare di perdere punti nei confronti delle squadre che sono in lotta per il posto in Champions League, obiettivo reale di Madama.

Come anticipato da Allegri, non ci sarà nessun recupero all'orizzonte, almeno fino alla prossima settimana, quindi anche il rientro di Chiesa slitta ancora, probabilmente al match con l'Inter. Ecco il comunicato del club bianconero: "Nuovo impegno in campionato all'orizzonte per la Juventus. Sabato, infatti, i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00.

Squadra, dunque, nuovamente in campo questa mattina alla Continassa per preparare la sfida del Via del Mare. Il programma di allenamento odierno ha previsto una sessione di lavoro dedicata alle esercitazioni tecniche per la fase di non possesso, principalmente per difensori e centrocampisti, prima di concludere con una partitella finale. Domani nuovo appuntamento al mattino al Training Center. A seguire, alle ore 14:00, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia, prima della partenza in direzione Lecce".