Bufera Juventus, l’intercettazione che inguaia i bianconeri / News

Piove sul bagnato in casa Juve. Non solo il fallimento totale in Champions e la situazione delicata in campionato, ma anche la grana delle presunte plusvalenze fittizie e le inevitabili riflessioni da fare sulla guida tecnica. Ma andiamo con ordine. Qualora dovesse verificarsi la malaugurata ipotesi di un'eliminazione anche dall'Europa League, i vertici bianconeri non potrebbero di certo nascondersi. Una decisione drastica andrebbe presa per non rischiare di andare incontro alla peggiore stagione degli ultimi 30 anni.