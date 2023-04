Sporting Lisbona-Juventus: designato l’arbitro della partita

Per i match delle italiane che scenderanno in campo giovedì sera, la Uefa ha reso note le designazioni arbitrali. La Juve sarà impegnata alle ore 21.00 a Lisbona contro lo Sportng CP mentre la Roma di Josè Mourinho ospiterà all'Olimpico gli olandesi del Feyenoord (stesso slot orario). Bianconeri che partono dal vantaggio dell'andata grazie all'1-0 firmato da Gatti; mentre i giallorossi dovranno cercare di rimontare il ko di giovedì scorso in Olanda (1-0 per i padroni di casa).