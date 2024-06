Juventus, il recap dei calciatori impegnati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle prestazioni ad Euro2024.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Euro2024 è cominciato e sono nove i calciatori bianconeri impegnati nella manifestazione con le rispettive nazionali: Cambiaso, Chiesa, Fagioli, Gatti, Szczesny, Vlahovic, Kostic, Rabiot e Yildiz. I primi a esordire sono stati gli azzurri, oggi toccherà invece alla Polonia di Szczesny e alla Serbia di Vlahovic e Kostic. È partito con una vittoria in rimonta l’Europeo dell’Italia che, dopo esser andata sotto dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio, nel primo quarto d’ora ha prima pareggiato e poi sorpassato l’Albania.

Due i bianconeri protagonisti del match: Federico Chiesa che è stato schierato dal primo minuto e ha vinto, a fine gara, il premio di MVP dell’incontro e Andrea Cambiaso che ha fatto il suo ingresso in campo al 77′, sostituendo proprio Chiesa, facendo così il suo esordio in un Europeo. Panchina invece per gli altri due bianconeri Gatti e Fagioli. Gli azzurri saranno ora impegnati giovedì prossimo contro la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi”.