Juventus, il recap dei calciatori impegnati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Quattro i bianconeri in campo nelle scorse ore in questa prima sosta stagionale dedicata agli impegni delle rispettive Nazionali: Andrea Cambiaso con l’Italia, Kenan Yildiz con la Turchia, Rouhi con la Svezia Under 21 e Danilo con il Brasile. EUROPA Vittoria di grande prestigio, in rimonta, per la Nazionale azzurra che, a Parigi, supera 1-3 la Francia grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori aggiudicandosi il match valido per la prima giornata del Gruppo 2 della League A di Nations League. In campo, per tutta la durata dell’incontro, Andrea Cambiaso. In panchina, invece, Federico Gatti e Nicolò Fagioli. Pareggio a reti bianche, invece, per la Turchia di Kenan Yildiz – in campo per 77 minuti – in trasferta contro il Galles nella prima giornata del Gruppo 4 della League 2 di Nations League. Come l’Italia anche la Svezia Under 21 di Jonas Rouhi ha festeggiato al triplice fischio. La Nazionale del classe 2004, subentrato a gara in corso al minuto 58, ha ottenuto un rotondo successo contro i pari età di Gibilterra. Nove a zero in favore degli scandinavi il punteggio finale nella 9ª giornata del girone di qualficazione all’Europeo di categoria che si disputerà la prossima estate”.

I risultati della squadra sudamericane

“OLTREOCEANO Nella notte italiana, invece, successo estremamente prezioso per il Brasile di Danilo – in campo dall’inizio alla fine del match – contro l’Ecuador nel match valido per la 7ª giornata del girone unico di qualificazione al Mondiale del 2026. Un successo, quello verdeoro, targato Rodrygo. Pari e patta, invece, tra Colombia e Perù, sempre per quanto riguarda le qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma tra poco meno di due anni. A Lima passano in vantaggio i padroni di casa con Callens prima di essere raggiunti dalla Selezione colombiana, a segno con Diaz. In questo incontro non ha trovato spazio Juan Cabal”.