Juventus, i rankings alla trentesima giornata di Serie A

Il periodo della sosta per le nazionali è anche tempo di bilanci. Andiamo a vedere rankings e numeri pubblicati dal sito ufficiale del club.

redazionejuvenews

Ora siamo nell'ultima sosta del campionato. Un momento importante, in cui la Nazionale di Roberto Mancini si giocherà l'accesso al Mondiale in Qatar. Si comincerà stasera a Palermo contro la Macedonia del Nord. Ritornare a prendere parte a un Mondiale dopo l'esclusione del 2018 sarebbe fondamentale per tutto il sistema calcistico italiano. Ma la pausa degli impegni dei club è anche un momento per fare dei bilanci. Arrivati a marzo, si possono tirare le somme del rendimento della squadra e dei singoli. Spesso i numeri sono in grado di mettere nero su bianco mesi di calcio giocato e rendere più chiaro l'andamento. Andiamo a vedere nel dettaglio i numeri e i rankings pubblicati sul sito ufficiale della Juventus.

"I RANKINGS DEI BIANCONERI ALLA TRENTESIMA GIORNATA

La Juventus ha registrato il 13° clean sheet in questa Serie A, raggiungendo il Napoli al primo posto per numero di reti inviolate nel campionato in corso. Con l'assist di oggi, Mattia De Sciglio ha preso parte a tre reti nel campionato in corso (un gol, due passaggi vincenti), record per il terzino in una singola stagione di Serie A.

I RANKINGS

La Juventus è sempre seconda in campionato per tiri nello specchio subìti, solo 94: la capolista di questa speciale graduatoria è sempre il Torino, con 87. Vlahovic, capocannoniere in Serie A con 21 reti (al pari di Immobile), lo sarebbe in solitaria senza calci di rigore (16). Dusan è anche primo per tiri totali, 95, e primo per tiri nello specchio, 47, condividendo anche questa speciale classifica con Immobile.

CERTEZZA JUAN

In casa bianconera, Cuadrado è leader della classifica delle occasioni create, 47, cross, 119, ed è primo anche per dribbling riusciti, 37 e secondo per palloni recuperati (140, primo Locatellicon 151). Il giocatore che vanta maggior precisione nei passaggi è de Ligt: sono ben 1261 quelli riusciti e anche in questo caso è Cuadrado il secondo con 1238".