Juve, Sorrentino: “Non ho sentito Dybala ma credo sia molto deluso”

A fine stagione tra la Juve e Paulo Dybala sarà addio. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sorrentino ha parlato della situazione

L'annuncio dell' addio di Paulo Dybala alla Juventus a fine stagione ha sconvolto tutti, anche chi come Stefano Sorrentino conosce l'argentino da anni: “No, lì per lì è stata una notizia-bomba , anche se i continui rimandi dell’appuntamento finale fra le parti lasciavano intuire che qualcosa che non stesse filando liscio. Ma da qui a pensare a una rottura totale e immediata ce ne passava”, ha rivelato l'ex portiere ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Non ho ancora sentito Paulo, ma posso immaginare quanto sia deluso - ha continuato. E’ capitato a tutti noi calciatori il momento amaro di dover lasciare un club non per scelta, è una situazione che ti lascia l’amaro in bocca e il dispiacere di interrompere rapporti di amicizia costruiti giorno dopo giorno coi compagni, coi magazzinieri, coi massaggiatori, con chi ha vissuto quotidianamente magari per tanti anni, e che alla fine hai visto più di tua moglie… La Juve ha preso una decisione e l’ha messa in atto. Non sappiamo quali e quanti contatti ci siano stati, cosa si siano dette di volta in volta le parti, insomma mancano troppi elementi per esprimere un giudizio”.