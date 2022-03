Juve, Locatelli è guarito dal Covid 19. Il comunicato

Il centrocampista bianconero è risultato negativo all'ultimo tampone. Ora potrà aggregarsi al gruppo della nazionale italiana per i playoff.

redazionejuvenews

Arrivano buone notizie per la Juventus e per la nazionale italiana. Manuel Locatelli infatti è guarito dal Covid. Una notizia importante per il commissario tecnico Roberto Mancini, che recupera un elemento importante del suo centrocampo, oltre che uno dei protagonisti dell'Europeo vinto la scorsa estate. E una buona notizia ovviamente anche per Massimiliano Allegri. Locatelli così avrà modo di riprendere la condizione in queste importanti sfide dell'Italia. Alla ripresa del campionato ci sarà il Derby d'Italia contro l'Inter e per il tecnico bianconero sarà fondamentale avere di nuovo il centrocampista ex Sassuolo, vista l'emergenza a centrocampo che vede la rosa ridotta ai minimi termini. Con gli infortuni di McKennie e Zakaria, senza Locatelli, il mister era stato costretto a schierare Danilo adattato a centrocampo contro la Salernitana. Ora sia lui che lo svizzero dovrebbero esserci per la prossima.

Andiamo a leggere il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"COVID 19 GUARITO LOCATELLI

Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano".

Il giocatore bianconero quindi si unirà al gruppo di Mancini, anche se non sarà in campo questa sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo contro la Macedonia del Nord, per il primo impegno dei playoff. Ma, in caso ci sia la vittoria che tutta l'Italia spera, potrà essere a disposizione per l'eventuale finale, contro la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. Una gara che si preannuncia complicata, da giocare in trasferta e che vale tanto. Dopo l'esclusione del 2018, la nazionale azzurra non può permettersi di non prendere parte a un altro Mondiale. Stasera la prima tappa, da non sottovalutare. Il 29 marzo poi, l'eventuale appuntamento con la storia. E Mancini può sorridere, perché Locatelli ci sarà.