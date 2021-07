I 5 giocatori che bloccano il mercato delle big, dalla Juventus all’Inter

La Gazzetta dello Sport ha analizzato le rose delle big di Serie A e ha trovato i nomi dei 5 giocatori che stanno "bloccando il mercato".

La pandemia da Covid-19 ha creato problemi economici non indifferenti a tutto il mondo del calcio. Il caso dell'Inter ha fatto particolarmente scalpore, con i nerazzurri campioni d'Italia costretti a vendere uno dei loro pezzi più pregiati, Hakimi, per risanare in parte i conti in rosso. In realtà però tutte le squadre di Serie A hanno accusato il colpo, Juventus compresa. Per questo motivo questa estate sarà per tutti all'insegna del risparmio: vendere prima di poter acquistare. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione e ha individuato i 5 giocatori che stanno bloccando il mercato estivo delle Big.