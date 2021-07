Marotta: “Capienza degli stadi al 50%? In realtà sarebbe molto meno”

Marotta è intervenuto ai microfoni dell'Ansa per parlare della questione legata al numero di tifosi che potranno entrare negli stadi.

"So che il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, si sta prodigando in questi giorni per venire incontro a questa esigenza delle società. Sarebbe più utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altrotenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti. Pur apprezzando la decisione presa dal Governo sulla riapertura al pubblico, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e totalmente vivibili. Senza perdere di vista la parte degli introiti per i club: l'Inter, ad esempio nelle ultime due stagioni, ha dovuto registrare un mancato introito pari a circa 120 milioni. Questa collaborazione garantirebbe un aiuto rilevante alla voce 'ricavi' nei bilanci di ogni società".