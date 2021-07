Moggi: “La Juve sta rinascendo, Allegri può dare un grosso aiuto. Locatelli…”

L'ex amministratore delegato della Juve ha parlato

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di footballnews24.it circa la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che in questi giorni si sta allenando con la squadra alla Continassa e nei prossimi giorni tornerà ad allenare anche i nazionali che ormai stanno tornando quasi tutti dalle vacanze (Cristiano Ronaldo arriva oggi). Queste dunque le parole di Luciano Moggi che ha definito la Juve in fase di "rinascita": "Se la Juventus sta crescendo con Massimiliano Allegri che ha fatto ritorno in panchina? Per adesso la Juventus sta rinascendo, ha ricominciato ad allenarsi, però ancora è quella dell’anno scorso. Non è che abbia cambiato granché sul mercato, però potrebbe farlo nelle prossime ore, aspettiamo che lo faccia per dare un giudizio.