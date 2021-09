Rampulla: “Szczęsny? Non è un grande portiere come Buffon o Zoff”

Dopo le brutte prestazioni viste in questa stagione, giusto puntare ancora su Szczesny? L'ex portiere Rampulla ha analizzato la situazione.

redazionejuvenews

Un inizio di stagione da dimenticare per il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny, autore di alcune pessime prestazioni che sono costate care ai bianconeri. In vista dell'impegno di Champions contro il Malmoe, Massimiliano Allegri ha deciso di confermare il polacco tra i pali bianconeri. Intervenuto durante il programma Maracanà in onda su TMW Radio, l'ex portiere Rampulla ha commentato: "Io dico che in questo momento Allegri fa bene. Szczęsny ha fatto diversi errori, solo due clamorosi.Non è che si cambia portiere a ogni errore. Certo, è un periodo un po' particolare, sono errori più tecnici che di mentalità. Però gli errori possono capitare. Sono capitati purtroppo con un ko e con un pari che sa di sconfitta. Direi di dargli ancora fiducia, ha ancora qualche credito. Poi se i problemi continueranno gli servirà un po' di riposo. Se lo cambi adesso, rischi di perderlo tutto l'anno".

Continuare a puntare sullo stesso portiere, senza dare spazio al secondo, anche di fronte ad evidenti difficoltà, è un errore? "No - Ha esclamato secco Rampulla -. Il discorso di Allegri non fa una grinza, giusto che lo difenda perché così perderebbe il ragazzo. Fare un cambio così importante non è semplice, tranne se il ragazzo chiede di essere messo temporaneamente da parte per qualche problema. A volte basta un episodio positivo per cambiare la testa di un giocatore".

Perin meriterebbe più spazio all'interno della Juventus? L'ex portiere non ha dubbi: "E' un buon portiere come il polacco. Difficile paragonare Szczęsny a un grande come Buffon, Zoff o Peruzzi. Se l'Arsenal che è un top team lo ha dato via e poi anche la Roma, uno si deve fare una domanda. E' un buon portiere, forse non è uno che può prendere il posto di Buffon. La Juventus deve avere un portiere di quella caratura là".