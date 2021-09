Le probabili formazioni di Malmoe-Juve: Szczesny verso la riconferma

I probabili 11 bianconeri della sfida di Champions contro il Malmoe

In attesa di capire chi saranno gli undici titolari che scenderanno in campo, proviamo a simulare quella che potrebbe essere una probabile formazione per la sfida di questa sera. Il dubbio piu grande ovviamente inizia dalla porta, dove le prime prestazioni piu che deludenti da parte di Szczesny hanno generato il malcontento generale tra i tifosi, ma che comunque partirà quasi sicuramente titolare come dichiarato anche da Max Allegri nella conferenza stampa di ieri. In attacco invece si rivede Dybala, assente nella gara contro il Napoli per problemi legati ai tempi di rientro con la nazionale. Non ci sarà invece Chiesa, ,assente per infortunio, cosi come Federico Bernardeschi, entrambi non convocati da Allegri. Andiamo a vedere di seguito quelli che potrebbero essere i probabili 11 scelti dal mister.