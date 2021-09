News Juve – Szczesny non brilla, è già caccia al sostituto: i nomi

Le ultime prestazioni i del portiere della Juventus, Szczesny, non starebbero entusiasmando la società bianconera che sarebbe già a caccia del suo sostituto.

Dopo il doppio errore nella sfida contro l'Udinese e dopo la non eccellente performance contro l'Empoli, la Vecchia Signora si sarebbe messa in guardia. Inoltre la recente figura del polacco contro il Napoli non ha contribuito ad eliminare le voci circa una sua eventuale cessione.