Juventus, è corsa a due per Rabiot: sirene dalla Premier per il francese

L'avventura tra la Juventus e Rabiot sembra arrivata ai titoli di coda. Per il francese si sono mosse due squadre inglesi.

redazionejuvenews

La Juventus lavora, oltre al mercato in entrata, anche alla uscite per la prossima stagione. Il club bianconero, dopo aver ceduto a gennaio diversi esuberi come Kulusevski, Bentancur e Ramsey, vuole completare l'epurazione dei calciatori non ritenuti adatti al nuovo corso di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori in uscita c'è certamente Adrien Rabiot, mezzala o esterno della Vecchia Signora. Il francese, secondo quando riportato da Juvefc.com, avrebbe attirato le attenzioni di due club di Premier League: il Chelsea campione d'Europa e del Mondo e il Newcastle, club in ricostruzione dopo il cambio di proprietà avvenuto nello scorso autunno.

I Blues vorrebbe acquistare Rabiot per offrire a Thomas Tuchel un'alternativa di qualità e spessore per il centrocampo del club londinese, visto che l'ex PSG è anche molto duttile e può ricoprire più ruoli, sia come interno che come esterno a tutta fascia, posizione già ricoperta con la Francia. Il Newcastle, invece, opterebbe per il classe '95 nel caso in cui i Magpies dovessero rimanere in Premier League, visto che i bianconeri sono attualmente a soli 4 punti dalla zona retrocessione, quindi abbastanza in bilico. Il francese, però con il Newcastle avrebbe sicuramente un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico del club inglese, con un minutaggio nettamente superiore a quello preventivato con il Chelsea.

La Juventus non avrebbe certo problemi a privarsi di Rabiot, visto che dal suo arrivo a Torino nel 2019, l'ex PSG non ha mai convinto tutti, anzi ha fatto storcere il naso a molti per le sue prestazione rapportate al suo stipendio di 7 milioni annui. Infatti, il classe '95 è stato acquistato dal club bianconero a parametro zero e per battere la concorrenza la Vecchia Signora ha dovuto offrire un ingaggio molto importante, compenso mai ripagato sul campo nelle tre stagioni, se non in qualche partita. Il contratto di Rabiot, comunque scadrà nel 2023, quindi la Juventus dovrà attivarsi per cederlo nella prossima estate, per evitare di perderlo a zero tra un anno.