Rassegna stampa Juventus: giornata di vigilia

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio alle 18 contro lo Spezia tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nella gara valevole per la decima giornata di ritorno

Buongiorno bianconeri e come sempre Forza Juve!

Come ogni giorno, juvenews.eu vi racconterà le principali news sui bianconeri.

Vigilia di campionato

Giornata di viglia per la Juventus che domani pomeriggio alle 18 scenderà in campo contro lo Spezia tra le mura amiche dell'AllianzStadium. I bianconeri cercheranno la vittoria davanti ai loro tifosi, per prepararsi al meglio alle prossime sfide.