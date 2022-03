Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri è pronta a scendere in campo contro la Fiorentina nella partita valevole per l'andata della semifinale della Coppa Italia

La Juventus è pronta a scendere in campo questa sera contro la Fiorentina nella partita valevole per l'andata della semifinale della Coppa Italia . Allo Stadio Artemio Franchi gli uomini di Massimiliano Allegri sfideranno la Viola, che ha eliminato dalla competizione l'Atalanta nel turno precedente.

Una partita non semplice per la squadra bianconera, che oltre a trovare un ambiente di fuoco, reso ancora più caldo dalritorno di Vlahovic a Firenze, deve fare i conti con molte e pesanti assenze: oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge, che si rivedranno nella prossima stagione, e McKennie, che sarà pronto ad aprile, Madama dovrà fare a meno di Zakaria, infortunatosi contro l'Empoli e fuori almeno 10 giorni, e di Chiellini, Rugani ed AlexSandro, con Bernardeschi e Dybala assenti anche loro ma recuperabili per la partita di domenica contro lo Spezia.Questa sera a difendere i pali bianconeri ci sarà Perin, con la linea a tre davanti a lui che sarà formata da Danilo, De Ligt e De Sciglio. Nel centrocampo a cinque ci saranno Akè e Pellegrini larghi sulle fasce, con Locatelli, Arthur e Rabiot al centro. In avanti la coppia formata da Kean e Vlahovic, con il serbo che ritroverà per la prima volta il suo ex pubblico.