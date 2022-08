Juve, ad un passo l’addio di Rabiot: si conclude un rapporto mai sbocciato

Adesso, come detto in precedenza, l'addio sembra la soluzione migliore per tutti, visto che con il contratto in scadenza la Juventus avrebbe corso il rischio di perdere Rabiot a zero, considerando le difficoltà per un possibile rinnovo. Eppure, il francese ha sempre manifestato la sua volontà di restare in bianconero: "Personalmente, non ho discusso con il club. Cerco di non gestire queste cose in questo momento. Lo lascio al mio agente, sono sotto contratto con la Juve, non c'è niente che segnali che lascerò". Parole che lasciano spazio alla fine di un'avventura che rende contenti tutti.