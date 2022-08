Calciomercato Juventus, via Rabiot. Kostic non basta: spunta una sorpresa

Il calciomercato della Juventus si muove eccome. In queste ore infatti stanno circolando davvero tante notizie, alcune decisamente anche molto importanti. In uscita c'è Adrien Rabiot, la cui cessione potrebbe aprire nuovi scenari. In entrata il nome caldo è quello di Filip Kostic, ma non sono escluse anche altre sorprese. Ma andiamo con ordine.