Juventus, out anche Szczesny: venti giorni di stop per il polacco

Continuano ad arrivare brutte notizie per la Juventus. Dopo la sconfitta bruciante per 4-0 contro l'Atletico Madrid, i bianconeri dovranno fare a meno del portiere titolare per almeno un mese. Infatti, Szczesny, si è infortunato al muscolo adduttore, stop che lo terrà ai box per almeno venti giorni, a causa della lesione. Piove sul bagnato per la Vecchia Signora, che già nelle prime partite dovrà rinunciare a Pogba e McKennie, per infortuni di natura traumatica.