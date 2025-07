Sfuma definitivamente Osimhen: il Galatasaray è in chiusura

Il centravanti nigeriano diventerà a breve un nuovo calciatore del Galatasaray a titolo definitivo: sfuma il sogno per la Juventus.

Il sogno della Juventus chiamato Victor Osimhen è durato a lungo, ma alla fine si è risolto in un nulla di fatto. Nella mattinata di oggi, infatti, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha annunciato su X e sul suo sito ufficiale che è tutto fatto per il trasferimento del centravanti nigeriano al Galatasaray, squadra in cui è stato in prestito nell’ultima stagione e che ha fatto di tutto per riscattarlo dal Napoli, riuscendo a superare l’impasse creatosi nelle scorse settimane e infine a concludere la trattativa. L’accordo tra le due parti è su una cifra di 75 milioni di euro divisi in due tranches e a breve il classe 1998 firmerà con i turchi.

Juventus, ora tutto su Kolo Muani

La Juventus vede così tramontare quella che, specialmente a inizio mercato, si era configurata come un’ipotesi primaria per quanto riguarda la casella di centravanti. Adesso, l’obiettivo dei bianconeri per questo ruolo diventa il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, che è tornato al PSG dopo il prestito secco della seconda parte dell’ultima stagione e che rimane in uscita dal club parigino. Le due parti sono in costante contatto e la società torinese proverà a chiudere tra la fine di luglio e l’inizio di agosto per l’attaccante francese, che ha ribadito più volte la sua volontà di vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione.