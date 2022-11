Juventus-Psg, per i bookmakers i francesi nettamente favoriti

Questa sera la Juventuschiuderà il suo girone di Champions League contro il Paris Saint-Germain all'Allianz Stadium. La qualificazione ormai non è più un'opzione, ma ci sarà comunque da difendere il terzo posto in ottica Europa League, con un occhio a cosa succederà nell'altra sfida, quella tra Maccabi Haifa e Benfica. Per i bianconeri non sarà una partita facile, oltre che per le grandi individualità dell'avversario, anche per le tante assenze dovute agli infortuni.