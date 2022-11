Jacobelli: “Allegri ha dovuto ammettere che qualcosa è andato storto”

Questa sera la Juventus chiuderà, con l'amaro in bocca, il proprio girone di Champions League , affrontando in casa il Psg . Anche per questa partita, dove i bianconeri proveranno a garantirsi l' Europa League , Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con le tante assenze che sono diventate una costante di questa prima parte di stagione. E oggi anzi se ne è aggiunta un'altra, quella di Kean , fuori dai convocati.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio per l'Editoriale, Xavier Jacobelli ha parlato della questione infortuni: "Dopo averne registrato un numero abnorme anche Allegri ha dovuto sottolineare che qualcosa è andato storto, è chiaro che la preparazione non ha funzionato. Io punto il dito su questa tournée americana che ha costretto il gruppo ad interrompere la preparazione alla Continassa. Venendo al presente, penso che i bianconeri debbano centrare la qualificazione in Europa League per provare a salvare almeno parzialmente la stagione, poi arriverà la sosta e credo che la società farà le proprie valutazioni sullo staff tecnico, dall'allenatore ai preparatori".