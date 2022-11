Capello: “La Juventus non ha gioco né personalità, vediamo come ne usciranno”

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il PSG valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri, ormai fuori dagli ottavi, giocheranno per un posto in Europa League, che dovranno conquistare vincendo la partita. Dopo quella di questa sera poi, per la squadra di Massimiliano Allegri arriverà un'altra fondamentale sfida in campionato: la Juventus affronterà infatti domenica sera l'inter nel derby d'Italia valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A.