Juventus, i possibili protagonisti della sfida con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Parma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Attualmente a quota 49, Dusan Vlahovic è a un passo dal segnare 50 gol con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizionI; considerando il periodo da gennaio 2022 in avanti, ha realizzato almeno 32 reti in più di ogni altro compagno di squadra. Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite giocate in Serie A. Con la doppietta contro l’Inter, Kenan Yildiz ha già eguagliato il numero di reti dello scorso campionato (due). Il classe 2005 è alla ricerca del suo primo gol all’Allianz Stadium in Serie A: le sue quattro reti nel torneo, infatti, sono tutte arrivate in trasferta – a Milano contro l’Inter, a Bologna e a Frosinone –. Tra i giocatori con almeno due gol nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Paul Wanner, Bahereba Guirassy e Lamine Yamal sono più giovani di Kenan Yildiz, nato il 4 maggio 2005. Nell’ultimo turno contro l’Inter Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il terzo più giovane subentrato dell’era dei tre punti a vittoria a realizzare una doppietta in Serie A, dopo Pietro Pellegri (16 anni e 184 giorni, il 17 settembre 2017) e Felix Afena-Gyan (18 anni e 306 giorni, il 21 novembre 2021). Danilo è a una lunghezza dalle 150 presenze in Serie A, tutte con la maglia della Juventus”.

Gli altri protagonisti

“Da quando ha fatto il suo esordio nel 2019/2020 solo Adrien Rabiot (156) ha collezionato più partite del difensore brasiliano tra i calciatori di movimento bianconeri. Francisco Conceicao completa in media 3.2 dribbling ogni 90 minuti; tra i calciatori in campo almeno 180 minuti in questo campionato solo Noah Okafor (3.4) ha una media migliore del portoghese. Inoltre, tra i calciatori con almeno 10 dribbling tentati, solo Franck Anguissa (75%) e il compagno di squadra Douglas Luiz (82% – 9/11) hanno una percentuale di riuscita migliore del lusitano (69% – 9/13). Andrea Cambiaso è il giocatore che conta più movimenti palla al piede in questo campionato (187), mentre il suo compagno di squadra Pierre Kalulu è quarto in questa classifica (163). Tra i due ci sono Evan Ndicka e Sam Beukema. Di questi movimenti di Cambiaso, ben 46 sono stati in avanti e per più di 10 metri, meno solo di Dodo (50). Mattia Perin è, con Juan Musso, uno dei soli due portieri dei maggiori cinque campionati europei con più di una presenza – due per l’estremo difensore della Juventus – e senza nemmeno un gol subito in campionato nella stagione in corso”.