Juventus, la Procura apre un nuovo fascicolo: in esame il bilancio 2022

Nuove carte sul tavolo della Procura di Torino in merito al processo Juventus: aperta un'indagine sul bilancio relativo ai conti del 2022

La Juventus è concentrata sul campo per preparare il delicato confronto di Coppa Italia. Contro i nerazzurri c'è in palio un posto nella finale della competizione e Allegri e il gruppo vogliono arrivarci al meglio. Aprile si è aperto con la vittoria casalinga contro il Verona e sarà un mese chiave per il prosieguo della stagione.