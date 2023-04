Juventus-Inter, un classico in Coppa Italia: numeri e precedenti

Vediamo insieme numeri e precedenti tra Juventus ed Inter in Coppa Italia alla vigilia del match d'andata di semifinale dell'Allianz Stadium

redazionejuvenews

Ritmi frenetici, in un campionato che si appresta verso le battute finali. Oggi si concluderà la 28a giornata di Serie A ma è già giornata di vigilia della semifinale di Coppa Italia in casa Juve. Domani - alle ore 21:00 - andrà in scena il turno d'andata del derby d'Italia contro i nerazzurri, scottati dall'ultimo successo in campionato dei bianconeri. La Vecchia Signora continua a lavorare alla Continassa per preparare una sfida che è diventato ormai un classico in Coppa Italia.

Juventus ed Inter sono, infatti, le squadre che si sono affrontate più volte in questa competizione. 34 gli incroci, domani sarà la 35a partita in Coppa Italia tra queste due formazioni ed il bilancio sorride ai bianconeri: 15V, 8N, 11S. Gli ultimi risultati però vedono in vantaggio i meneghini, rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 sfide di Coppa Italia contro i bianconeri (5V, 5N). Tuttavia, i due successi in favore della Vecchia Signora sono arrivati proprio in semifinale: il 27 gennaio 2016 (Juve-Inter 3-0) e il 2 febbraio 2021 (Inter-Juve 1-2).

Negli ultimi incroci a Torino la Juve è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro i nerazzurri con 8V e 3P e mantenendo la porta inviolata in otto occasioni. Anche il bilancio dei gol è a favore dei bianconeri: 52 gol fatti, 43 subiti. I numeri sorridono alla squadra di Allegri in vista del 35° confronto in Coppa Italia tra due squadre storiche che puntano a prendersi il posto in finale.