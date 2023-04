News Juve / Sky Sport dà aggiornamenti sull’infortunio di Chiesa

Non solo festa: in casa bianconera ci sono anche diversi motivi di apprensione. E, per uno di questi, arrivano aggiornamenti importantissimi

redazionejuvenews

Per una Juventus che sorride per una giornata positiva, che la avvicina ulteriormente alla zona Champions, ce n’è un’altra preoccupata, nell’ombra. È la Juve che aspetta l’esito delle vicende giudiziarie - filtra ottimismo, ma la strada è ancora lunga - e soprattutto è la Juve che ha a che fare con l’infermeria. Non solo Pogba, mai a disposizione e vittima di continue ricadute, ma soprattutto un altro giocatore che sta mancando tanto in questa stagione alla squadra di Allegri.

Il riferimento, inevitabilmente, è a Federico Chiesa. Sono 17 le presenze stagionali, ma soltanto 645 i minuti in campo con 2 gol e 4 assist. Un bottino che sarebbe potuto essere decisamente più ampio senza il pesante infortunio al ginocchio a condizionare non solo la prima metà di stagione ma anche questa seconda parte. La nuova mancata convocazione nella sfida contro il Verona ha fatto tornare l’apprensione in casa Juventus. A maggior ragione visti i tanti e importanti impegni che aspettano la squadra di Allegri ad aprile. Ma, proprio a riguardo, arrivano aggiornamenti importanti.

Nessun pericoloso, nessun allarme. È questo quanto riporta Paolo Aghemo, intervenuto in un collegamento su Sky Sport. “Ci arrivano notizie altamente confortanti, non c’è alcun timore sul suo stato di salute” ha detto il giornalista. “Chiesa sta recuperando, sente ancora dei piccoli fastidi che sono però fisiologici nel corso di un recupero da un infortunio di questa gravità”. Può sorridere allora Allegri, che presto potrà riabbracciare il calciatore sperando possa essere decisivo in questo rush finale che aspetta la Juventus. Detto questo, parlando di mercato, attenzione: per l'estate è previsto un vero e proprio terremoto <<<