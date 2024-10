Juventus Primavera, vittoria di misura contro la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria della Primavera.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Bella vittoria per la Juve, che supera la Roma sotto la pioggia a Vinovo: decide Pugno nel primo tempo. Primo Tempo: La Juventus Parte Forte e Trova il Gol Si parte subito con l’acceleratore: al 7′, Ventre crea la prima occasione importante per i bianconeri, inserendosi sul secondo palo su cross di Pagnucco e trovando però l’opposizione di Marin, bravo a coprire lo specchio della porta. Al 9′ Florea si coordina per una conclusione dal limite, ma Marin interviene con sicurezza. La Roma c’è e squilla con Marazzotti, che al 29′ ha un’occasione ravvicinata, ma Zelesny con un intervento decisivo mantiene il punteggio. Che cambia poco dopo, al 34’: Pagnucco effettua un cross preciso in area per Pugno, che, ben posizionato e senza marcatura stretta, colpisce di testa battendo Marin con un angolato che finisce all’angolino basso”.

Sul secondo tempo

“Secondo Tempo: Pressione della Roma e Difesa Decisiva della Juve Nella ripresa, la Roma intensifica la pressione, cercando il pareggio ma è ancora la Juve a farsi pericolosissima: al 62′, un tiro di Vacca da posizione defilata, deviato sul palo da un difensore romanista, manda i bianconeri vicinissimi al raddoppio. Poco dopo, Marazzotti prova a sorprendere la difesa bianconera con un tiro da fuori area, ma Zelesny risponde prontamente. All’80’ si registra una delle azioni più pericolose per la Roma: sugli sviluppi di un corner, Reale colpisce di testa da pochi passi, ma Martinez, con un salvataggio sulla linea, nega ai giallorossi il pareggio. Un intervento che vale quanto un gol e permette alla Juventus di rimanere avanti. Finale di Gara: Gestione del Tempo e Determinazione Negli ultimi minuti, la Juventus opta per una gestione del possesso, rallentando il ritmo per difendere il vantaggio. La Roma insiste fino all’ultimo, ma la difesa bianconera resiste compatta, chiudendo gli spazi e impedendo alla squadra ospite di concretizzare le proprie azioni. Finisce così, con tre punti e una prestazione solida per i bianconeri, che continuano il loro campionato nelle zone alte della classifica”.