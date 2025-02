Juventus Primavera, sconfitta pesante contro il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Primavera, parlando anche della sconfitta di oggi.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita della Primavera contro il Milan. Ecco il report: “Al Campo Ale&Ricky le prime emozioni del match sono a tinte bianconere ed entrambe firmate Lopez Comellas. Al quarto d’oro di gioco è attento il portiere rossonero in uscita a leggere in anticipo la traiettoria profonda trovata da Martinez Crous nel servire l’attaccante di casa lanciato verso la porta; cinque minuti più tardi si mette in proprio Lopez che sfrutta un servizio di Ngana e libera la conclusione che però non centra il pali.

Sessanta secondi più tardi l’episodio che cambia l’andamento della prima frazione: calcio di rigore per gli ospiti che viene trasformato in rete da Bonomi. I giovani bianconeri cercano la reazione che trovano in un paio di chance da gol, intervallate da un’ottima respinta di Zelezny sul mancino a giro di Ossola dal limite dell’area di rigore: al 37’ è bravo Turco a trovare il tempo per colpire di testa su azione d’angolo trovando però la ribattuta, praticamente sulla linea di porta, di Nissen che nega il pari; l’ultima emozione del match invece nasce da un gran recupero di Ngana che allarga la sfera sulla sinistra per Finocchiaro, il quale decide di concludere verso la porta di Longoni senza però inquadrare lo specchio della porta”.

Sulla ripresa

La ripresa non comincia nel migliore dei modi perché, soli due minuti più tardi dal rientro in campo, gli ospiti trovano la rete del 2-0 con il colpo di testa di Sala sul quale Zelezny non può nulla. Secondo tempo che riparte in salita ma i bianconeri, anche con i cambi di mister Magnanelli, provano a ribaltare l’inerzia dell’incontro.

Cerca la scintilla Finocchiaro in percussione e con un tiro a rientrare che però non trova il giro giusto e si spegne facilmente in zona centrale tra le braccia di Longoni. La Juventus alza l’intensità ma è il Milan a trovare nuovamente la rete a metà della seconda frazione con il destro da fuori area di Eletu che spegne la propria traiettoria nell’angolo basso alla destra dell’estremo difensore di casa.

I ragazzi bianconeri non mollano e provano a riaprire la gara con Ngana che prova a far male ai rossoneri con un'incornata da calcio d'angolo controllata però da Longoni. All'81' assolo di Vacca che dalla sinistra si accentra per concludere con un insidioso destro sul primo palo chiuso in corner dal portiere ospite. Nei minuti di recupero ci prova Pugno ad andare in gol ma è ancora una volta attento Longoni in chiusura nell'ultimo tentativo pericoloso dell'incontro, valido per la ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1, vinto dai rossoneri".