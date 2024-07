Juventus Primavera, Gielen nuovo acquisto dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del nuovo acquisto della Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato della Vecchia Signora, sul nuovo innesto per la squadra Primavera, che dovrà iniziare un nuovo corso dopo l’addio di Paolo Montero, passato alla Next Gen: “Wout Gielen è un nuovo giocatore della Juventus. Un nuovo innesto per il settore giovanile: il calciatore nato in Belgio nel 2008 entra a far parte del Club bianconero firmando un contratto di tre stagioni e farà parte dell’Under 17. Dopo l’esperienza nella nazione di nascita al St. Truiden prima e al Genk poi, prima avventura lontano da casa per Gielen. Benvenuto Wout!”.