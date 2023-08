Juventus: presentata la terza maglia, debutto ad Udine

I bianconeri hanno presentato il terzo kit per la prossima stagione che esordirà nella partita di Serie A contro l'Udinese

La Juventus scenderà in campo domenica ad Udine contro l'Udinese per la prima giornata della nuova Serie A. Tra le novità che i bianconeri presenteranno nella partita di domenica; ci sarà la prima uscita del terzo kit per questa stagione; appena presentato dai bianconeri e da Adidas.

"Torino, città d’arte, di storia, di cultura, di calcio, ma anche di architettura e di industria. Proprio a questi ultimi due aspetti si ispira il terzo kit 2023/24, che Juventus e adidas presentano oggi - giovedì 17 agosto 2023 -, a pochi giorni dall’inizio del campionato. E che proprio all’inizio della Serie A 2023/24, a Udine, i giocatori della Juve indosseranno per l’esordio più atteso.

La nuova divisa incorpora un motivo a coste a maglia, selezionato per riflettere le texture e le superfici che si possono ritrovare nelle strutture architettoniche di Torino. L’omaggio al patrimonio industriale della città è nel colore di base, carbone, che completa un look davvero unico.

Non solo: la scelta della base è un omaggio particolare, che vuole celebrare la lunga tradizione di leggendari portieri della Juventus, andando a riprodurre il colore che è diventato sinonimo delle loro maglie nel corso degli anni. L’idea, particolare e rivoluzionaria, è proprio utilizzare, per ricordarli, la divisa dei ruoli di movimento in campo, mettendo quindi al centro del gioco questo tipo di celebrazione. Il design è completato con un colletto abbottonato tipo “Henry” nero e le famose tre strisce adidas, in grigio, su ogni manica.

La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per dare comodità ai giocatori mentre si esibiscono sui palcoscenici più importanti. La versione della maglia per i fan presenta, invece, la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto.

Entrambe le versioni della maglia sono state realizzate con materiali 100% riciclati, che rappresentano solo una delle soluzioni di adidas per aiutare a porre fine allo spreco di plastica. All'inizio di quest'anno, adidas ha annunciato che è in anticipo sui tempi nel suo percorso per sostituire il poliestere vergine con poliestere riciclato nei suoi prodotti ove possibile entro la fine del 2024.

Il nuovo third kit, si diceva, sarà indossato per la prima volta in campo contro l'Udinese il 20 agosto, ma è disponibile da oggi nei nostri store fisici e sullo Juventus Online Store." (Juventus.com)