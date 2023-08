Calciomercato Juventus, addio clamoroso? “Sta pensando di andarsene”

La Juventus prosegue nelle sue mosse di mercato. Ma da qui a fine agosto, potrebbero esserci delle sorprese in uscita

Il calciomercato della Juventus è ancora in corso. Non possiamo dire che sia chiuso visto che qualche sorpresa, potrà avvenire (e probabilmente avverrà) sia per quanto riguarda le entrate, sia per quel che concerne le uscite. In questi giorni stanno circolando diverse indiscrezioni relativamente alle mosse che Giuntoli - di concerto con Allegri - starebbe preparando in vista degli ultimi giorni di mercato.

Juventus Football Club: aggiornamenti di mercato — Inutile girarci intorno: ci sono delle questioni che andranno risolte il prima possibile e tra queste, c'è quella relativa al rinnovo di contratto dei calciatori su cui la Juventus intende puntare maggiormente. Per età, potenzialità o per semplice scelta tecnica.

Tra questi c'è senza dubbio anche Federico Chiesa. Il giocatore ha un contratto con la Juventus fino al 2025 ma - si vocifera - vorrebbe rivedere le cifre del proprio accordo. Qualcosa che ai piani alti della Continassa, però, non intendono fare. Almeno, non in questo momento. Ecco la ragione per cui possiamo dirvi che al momento non ci sono assolutamente contatti per un prolungamento del contratto ed ecco perché secondo la Gazzetta dello Sport, un grosso colpo di scena potrebbe avvenire da qui al termine del mercato.

Il giocatore, infatti, potrebbe pensare di andare via. Direzione? Difficile saperlo. C'è - anche per lui - la possibilità di andare in Arabia Saudita. Qualcosa che però non lo alletta particolarmente. E allora, attenzione al massimo alle piste che potrebbero portarlo in Premier League. Insomma: la questione pare aperta anche perché anche lo stesso calciatore non sembra avere tutta questa grandissima voglia di restare alla Juve. Ma magari, ci sbagliamo noi. E saremmo super-felici di farlo.