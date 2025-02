Juventus, i precedenti in vista della partita con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Questa sarà la 184a sfida tra Inter e Juventus in Serie A; i bianconeri conducono per 87 vittorie a 49, completano il quadro 47 pareggi. Contro nessuna squadra la Vecchia Signora ha ottenuto più successi nella sua storia nel torneo (a quota 87 anche contro la Lazio); Dopo il 4-4 nel match d’andata dello scorso 27 ottobre, Juventus e Inter potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la quarta volta nella storia, dopo il 2001/2002, il 1994/1995 e il 1988/1989; La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte (87: il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione) e subito più gol (263) in Serie A”.

Gli altri precedenti

"L'ultima gara in cui l'Inter non ha trovato il successo in Serie A dopo essere stata in vantaggio di due gol è stata nel girone d'andata contro la Juventus; inoltre, quella è stata anche l'ultima partita terminata in parità dopo che i nerazzurri hanno segnato il primo gol del match; Sono 91 le gare interne della Juventus contro l'Inter in Serie A: i nerazzurri hanno perso 62 di queste sfide (12V, 17N), contro nessun'altra avversaria hanno trovato la sconfitta così tante volte in trasferta nella competizione; La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite casalinghe contro l'Inter in campionato (7V, 3N), l'unico successo nerazzurro nel periodo all'Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore)".