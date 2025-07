Juventus, il post social di Bremer fa felici i tifosi

Il centrale brasiliano si è ormai ristabilito, e punta a essere uno dei protagonisti della prossima stagione della Juventus.

La Juventus ha finalmente riabbracciato Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano, che ha saltato gran parte della scorsa stagione dopo la rottura del crociato rimediata in Champions League contro il Lipsia a inizio ottobre, sta sta tornando a pieno regime, e già durante il Mondiale per Club aveva ricominciato ad allenarsi in gruppo, senza però raccogliere minuti nella competizione. Adesso, col ritiro estivo iniziato e la nuova stagione alle porte, il classe 1997 si sta riprendendo la Juventus, e punta a tornare il leader che per i bianconeri era stato fino all’infortunio.

Il messaggio di Bremer su Instagram

A testimoniare l’entusiasmo di Bremer per il rientro, c’è un post pubblicato dal difensore su Instagram nella serata di ieri. Tre foto, tutte con il pallone tra i piedi, e una didascalia eloquente: “Missed my best friend for life”. Insomma, al brasiliano era mancato fare quello che sa fare meglio, ovvero giocare a calcio, e la felicità di essere tornato in perfetta forma fisica è evidente. Il messaggio social ha comprensibilmente acceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che non vedono l’ora di rivedere il loro muro in campo. In merito a ciò, Bremer punta a riassaggiare il clima partita già nella tournée estiva in Germania, così da essere pronto per l’esordio in Serie A contro il Parma fissato per il 24 agosto.