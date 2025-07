Juventus, Bremer e Gatti le certezze in difesa. Torna anche Cabal

La Juventus sta ritrovando i suoi protagonisti nel reparto arretrato: Bremer e Cabal si stanno ristabilendo, e Gatti ha rinnovato.

Nella mattinata di oggi, il quotidiano torinese TuttoSport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la difesa della Juventus, un reparto che, specialmente nel Mondiale per Club, è apparso a corto di soluzioni. Ma, come fa sapere in giornale sportivo, le soluzioni stanno piano piano iniziando a tornare.

Il primo rientro in casa bianconera, che già durante la tournée americana si era ristabilito, ma che nel ritiro iniziato il 24 luglio ha davvero alzato i giri del motore, è Gleison Bremer, che ora sta bene ed è perfettamente reintegrato in rosa dopo la rottura del crociato patita a inizio della scorsa stagione. Il brasiliano è il vero acquisto del mercato estivo della Juventus, e punta l’esordio in Serie A con il Parma, fissato al 24 agosto, per tornare protagonista.

C’è poi Federico Gatti, che ha rinnovato con i bianconeri e si candida, per la prossima stagione, ad affiancare Bremer come pilastro del reparto arretrato di Igor Tudor.

Si segnala poi il progressivo miglioramento di Juan Cabal, anche lui protagonista della rottura del crociato, ma che, come scrive sempre TuttoSport, avrà bisogno di più tempo per tornare al 100%.

I partenti

Oltre a Pierre Kalulu e Nicolò Savona, che rappresentano altre due certezze per il tecnico croato, c’è infine spazio per parlare degli esuberi difesa: Lloyd Kelly e Daniele Rugani sono in bilico, con il primo che potrebbe partire in caso di offerta da 20 milioni di euro e il secondo che invece vede le sue quote di permanenza in rialzo, mentre sono destinati a partire sicuramente Tiago Djaló e Facundo Gonzalez.