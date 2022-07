Juventus, test con il Pinerolo: sugli scudi Kean, primo gol per Di Maria

La Juventus, nella prima amichevole stagionale con il Pinerolo, ha sconfitto gli avversari per 9-0. In rete Di Maria e Kean.

La Juventus , nella giornata di oggi, ha disputato un'amichevole contro il Pinerolo , squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. I bianconeri hanno segnato nove reti; prima gioia per Angel Di Maria , marcature multiple di Moise Kean (tre reti), prestazione che conferma la voglia e la determinazione mostrata dall'ex PSG in questi primi giorni di ritiro, doppietta di Zakaria e Soulé , infine gol di Rabiot. Un primo test importante per la Juventus, che ha potuto testare i nuovi arrivati ed i primi schemi in vista della prossima stagione, visto che oramai manca poco meno di un mese all'inizio del campionato di Serie A 2022-23.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Si chiude una settimana intensa per la Juventus, proiettata verso i prossimi impegni, che anticiperanno la prima gara ufficiale fissata per il 15 agosto alle 20:45 quando all’Allianz Stadium arriverà il Sassuolo. Bianconeri oggi in campo al mattino per un allenamento congiunto con il Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza.