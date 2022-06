Juve, possibile scambio con il PSG: Paredes per Kean

Paul Pogba è sempre più vicino al ritorno alla Juve , una notizia che riempie di gioia tutti i tifosi bianconeri. Il Polpo è da sempre uno dei sogni nel cassetto della Vecchia Signora, il giocatore che potrebbe finalmente alzare il livello tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I rinforzi in mediana della Juventus potrebbero però non essere finiti qui. Tra le fila bianconere manca infatti un vero e proprio metronomo davanti alla difesa, un mediano in grado di dettare i tempi di gioco. Locatelli può giocarci , Arthur ha convinto solo in parte e Miretti ha dimostrato ottime qualità. Manca però qualcosa.

Secondo la Rosea i bianconeri potrebbero pensare ad uno scambio di cartellini con Moise Kean. L'attaccante italiano non ha convinto fino in fondo ma andrà comunque riscattato per 28 milioni di euro. Al contrario il classe 2000 nel suo anno in prestito a Parigi ha fatto vedere ottime cose, lasciando un ottimo ricordo di se. Il PSG è alla ricerca di una punta centrale di riserva, alla Juve serve un mediano: le basi per lo scambio ci sono tutte. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma l'opzione Paredes intriga e potrebbe essere la soluzione a diversi problemi della Juventus. Al tempo stesso, però, perdere anche Kean vorrebbe dire avere ancora meno scelte offensive, con i soli Vlahovic e Chiesa a disposizione in attacco. Seguiranno aggiornamenti.