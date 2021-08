Petrachi: “Locatelli? A breve arriverà la fumata bianca con la Juventus”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Petrachi tra i vari argomenti ha parlato anche della trattativa tra Juventus e Locatelli.

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex dirigente sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato del mercato di alcune delle maggiori squadre di Serie A. Primo argomento di conversazione la lunghissima trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: "Il Sassuolo non penalizzerà Locatelli, per il momento i neroverdi fanno il loro gioco ma alla fine l'operazione si farà. Siamo alle ultime schermaglie, a breve arriverà la fumata bianca, anche perché il giocatore ha scelto la Juventus".

Passando al Napoli, l'ex dirigente ha parlato del difficile rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, nelle ultime ore accostato all'Inter: "Quando ci sono le scadenze di contratto non sono gli ultimi giorni che cambiano le cose. È chiaro che un giocatore con il passare dei giorni acquisti forza, Insigne è la bandiera del Napoli ma è normale che faccia le sue valutazioni, così come ha fatto Donnarumma. Quanto vale oggi Insigne? È difficile dare una valutazione, parliamo di un giocatore che determina e per far pensare il Napoli serve un'offerta da 30 milioni, visto che potrebbe perderlo a zero a febbraio. Alla scadenza il giocatore non può essere strapagato, sto parlando però di cose generali e non specifica".

Un giocatore che la prossima stagione vestirà sicuramente la casacca nerazzurra è Edin Dzeko. "Quando sono arrivato il giocatore era sul mercato ma privarsi di lui era complicato - Ha rivelato Petrachi - . Mi imposi per la sua permanenza. Alla fine ha capito ed è rimasto, visto che l'Inter non arrivò a offrire quello che volevamo. Non sarà facile per i giallorossi sostituirlo, fa reparto da solo. Mi auguro che la Roma trovi un giocatore all'altezza".Conte è mai stato vicino alla panchina della Roma? "Ormai è andata, inutile parlarne ancora. Ci siamo visti pochi giorni fa ed è stato bello raccontarci alcune cose. È un professionista serio e gli auguro il meglio. Ha fatto una scelta e va rispettata", ha concluso il dirigente.