Galeone: “Juve brava a riprendere Allegri, lui è contento anche se i bianconeri..”

Il mentore di Allegri ha parlato

" I dieci gol chiesti a McKennie e Rabiot è una cosa che forse ha appreso da me. Io chiedevo sempre 10 gol a campionato alle mezz'ali come lui e Gasperini. Rabiot ha tutte le caratteristiche per arrivarci; quattro o cinque anni fa prometteva veramente bene, non si è ancora espresso al meglio. È un giocatore tecnico, fisico che ha anche corsa, deve solo allenarsi un po' con Max. Il ritorno di Pjanic? Sarebbe un'ottima soluzione, ma bisogna muoversi! Fino ad ora hanno fatto tutti un mercato allenatori più che giocatori".

"La Juve è stata brava a capire l'errore di aver mandato via Max, il fatto di averlo ripreso ne è stata la dimostrazione. Allegri ha rinunciato ad altro, si vede che tutti e due avevano voglia di ritrovarsi. Come sta? L’ho trovato molto felice del ritorno e lo sono anche io, che pure ero stato il primo a consigliargli di andarsene. Anche se per ora la Juve non mi piace. Non vedo ancora un progetto. Con il Barcellona ha preso tre gol ma poteva subirne altri due, anche se è vero che è andata tre o quattro volte davanti a Neto. Ma c'erano dei grandi buchi tra centrocampo e difesa, perché Ramsey saliva a pressare e le altre due mezz'ali non coprivano. Sono errori che una squadra di altissimo livello non può fare".