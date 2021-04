Juventus: per la prossima stagione nel mirino Gosens e Romero

I bianconeri guardano in casa Atalanta per un doppio colpo per la prossima stagione

redazionejuvenews

Dopo una stagione deludente in Campionato e in Champions League, la Juventus sta già lavorando per rinforzare la rosa. Tantissimi sono i nomi che si stanno facendo in queste ultime ore. Su tutti quelli di Robin Gosens e Cristian Romero che sono tenuti d'occhio dalla dirigenza bianconera. Infatti Fabio Paratici continua a seguire da vicino l'esterno tedesco, considerato l'elemento principale per far fare il salto di qualità ad una squadra che non è mai riuscita a decollare. Negli obiettivi della Juventus c'è anche l'argentino che è di proprietà proprio della Vecchia Signora, e sarebbe fondamentale in caso di addio di Giorgio Chiellini.

Infatti, la dirigenza valuta di la possibilità di anticipare il rientro a Torino a giugno. Infatti sul tavolo ci sono diverse valutazioni, per decidere se portare alla Continassa uno solo oppure entrambi. Se per Romero le cose sembrano andare in discesa, la Juventus non avrà vita semplice per riuscire ad ottenere il cartellino di Gosens. Infatti il giocatori ha diversi ammiratori, sia in Italia, con l'Inter in pole position, che in Inghilterra, dove lo segue con interesse il Manchester City di Pep Guardiola.

In caso di cessione, la valutazione del tedesco rimpolperebbe le casse di Percassi. Infatti la società atalantina per il gioiellino chiede non meno di 40 milioni di euro. Una cifra importante, difficile pensare che la Juventus sia pronta a sborsarla. Tuttavia c'è in ballo anche il fattore anagrafico, dove Gosens va per i 26 anni, un aspetto non da sottovalutare, soprattutto perché i bianconeri non hanno fatto mistero di voler svecchiare la rosa, un'operazione iniziata già lo scorso anno. Quello che sicuramente dobbiamo aspettarci è che nella prossima stagione ritroveremo ben pochi giocatori che adesso fanno parte della squadra di Pirlo. Infatti sono in dubbio sia i senatori come Buffon e Chiellini, che gli "intoccabili" Ronaldo e Dybala.