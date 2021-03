Pirlo: “Non bisogna sempre prendere lo schiaffo per reagire. Continuiamo a credere nello scudetto”

L'allenatore della Juve ha parlato al termine del match

redazionejuvenews

Si è appena concluso il match dell'Allianz Stadium tra Juve e Benevento, con la clamorosa e inaspettata sconfitta dei bianconeri per 0-1 che, sancisce definitivamente la fine della lotta scudetto per la Vecchia Signora. Al termine del match è stato l'allenatore Andrea Pirlo a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

SULLA GARA - "Non volevamo sicuramente fare questo tipo di partita ma non eravamo tranquilli e si vedeva. C'era la voglia di vincere la gara e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perche il Benevento si difende molto bene. Siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato molto e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dobbiamo continuare a credere nello scudetto e cercare di essere sempre li, il nostro obiettivo non cambia ma dobbiamo cambiare la testa perche abbiamo una maglia importante e va sempre onorata. Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe e non giocare bene e quando riesci a sbloccare il risultato ti viene tutto piu facile, ma come ho detto prima non voleva fare questo tipo di partita, avevamo un occasione concreta di accorciare la classifica ma non lo abbiamo fatto.

SUL PASSAGGIO DI ARTHUR - "Ha commesso un errore non da lui ed è strano. Secondo me nonna visto l'avversario in quella zona di campo, in quel caso era piu facile lo scarico sul portiere e andare dall'altra parte. Il passaggio orizzontale è sempre rischioso ed è frutto del fatto che non eravamo concentrati".

SULLA SQUADRA - "Non bisogna sempre prendere lo schiaffo per dover reagire. Mi sembra prematuro parlare del derby perche mancano due settimane e ci sono le Nazionali di mezzo. Avremo il tempo per preparare questa partita e lo faremo nel migliore dei modi. Per quel che mi riguarda non sono io che devo dare i giudizi, a questo ci pensate gia voi".